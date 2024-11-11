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Ankara'da Benzin İstasyonunda Silahlı Tartışma: İki Yaralı

Ankara'da Benzin İstasyonunda Silahlı Tartışma: İki Yaralı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir benzin istasyonunda başlayan 'yan bakma' tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı. Zanlılar yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir benzin istasyonunda "yan baktın" tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir benzin istasyonundan araçlarına benzin almak için gelen S.T.Ç ve H.M.Ö adlı şahıslara kendi araçlarının camını silen E.K, A.K ve H.B.Ç adlı şahıslar, "Ne bakıyorsunuz?" diyerek laf attı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, A.K ve H.B.Ç yanlarında getirdikleri silahla ateş etmeye başladılar. Kurşunların isabet ettiği S.T.Ç ve H.M.Ö çeşitli yerlerinden yaralandı. Zanlılar hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Benzin istasyonuna gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaçan şahıslar için çalışma başlatan polis ekipleri, E.K, A.K ve H.B.Ç'yi suç aleti ile birlikte yakaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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