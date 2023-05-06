Ankara'da bayrak kavgası

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Ak Parti'liler ve CHP'liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı.

Elmadağ ilçesinde AK Parti seçim çalışmaları bürosunun önünde iddialara göre, AK Parti'liler ve CHP'liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın çıkış nedeninin olarak CHP'lilerin AK Parti bayraklarının ipini kesip, "Buraya biz bayrak takacağız" demesi olduğu iddia edildi.