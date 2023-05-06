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Ankara'da bayrak kavgası

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da bayrak kavgası Ankara'nın Elmadağ ilçesinde AK Parti'liler ve CHP'liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı.

Ankara'da bayrak kavgası

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Ak Parti'liler ve CHP'liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı.

Elmadağ ilçesinde AK Parti seçim çalışmaları bürosunun önünde iddialara göre, AK Parti'liler ve CHP'liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın çıkış nedeninin olarak CHP'lilerin AK Parti bayraklarının ipini kesip, "Buraya biz bayrak takacağız" demesi olduğu iddia edildi.

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Elmadağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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