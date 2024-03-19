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Sevgilisinden ayrılan genç metronun üzerine çıktı

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Ankara Sincan'da kendisinden ayrılan sevgilisini ikna etmeye çalışan 17 yaşındaki genç, metronun üzerine çıktı. Olay sonrası metro seferlerinde aksama yaşanırken polisin çabaları sonucunda indirilen genç gözaltına alındı ve ifadesi sonrasında psikiyatri servisine kaldırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için metronun üzerine çıkan 17 yaşındaki genç, seferlerin aksamasına neden oldu. Yolcular tepki gösterirken, polisin iknası sonucunda indirilen genç gözaltına alındı.

VATMAN FARK EDİNCE SEFER DURDURULDU

Dün saat 18.30 sıralarında Koru- OSB Törekent metrosu Harikalar Diyarı istasyonunda ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki genç, metronun üzerine çıktı. Genci fark eden vatman, seferi durdurarak güvenlik görevlilerini çağırdı. Görevlilerin ikna çabası sonuç vermeyince polise haber verildi.

PSİKİYATRİ SERVİSİNE KALDIRILDI

Yolcular yarım saat beklemek zorunda kalırken, iftara geç kalan vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polisin çabaları ile indirilen genç, gözaltına alındı. Ayrıldığı sevgilisini ikna etmek için metronun üzerine çıktığı öğrenilen genç, ifadesi sonrası hastanenin psikiyatri servisine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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