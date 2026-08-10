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Kızılcahamam'da arazide yangın: Ekipler seferber oldu

Kızılcahamam'da arazide yangın: Ekipler seferber oldu
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arazide yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan jandarma helikopterleriyle de müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde arazide yangın çıktı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına havadan jandarma helikopterleriyle de müdahale edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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