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Güdül'de araç yangını otluk alana sıçradı

Güdül'de araç yangını otluk alana sıçradı
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Ankara’nın Güdül ilçesinde bir aracın alev alması sonucu otluk alana yayılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Güdül ilçesinde bir aracın alev alması sonucu otluk alana yayılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Güdül ilçesi Karacaören Mahallesi'nde bir aracın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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