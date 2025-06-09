Ankara'da Araç Yangını: Motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Ankara'da Araç Yangını: Motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Ankara'da Araç Yangını: Motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil motorundan alev alarak yanmaya başladı. Diğer sürücülerin yangına müdahil olmasıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkent'te araç yangını: Aracın motoru alev aldı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 CTP 612 plakalı otomobil yol üzerinde ilerlerken henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yol üzerinde istikamet etmekte olan diğer araçların sürücüleri ise yangına yardım etmek için yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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