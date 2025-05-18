Ankara'da Araç İçinde Başlayan Kavga, Polis Müdahalesiyle Sonlandırıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, araç içerisindeki bir grup ile dükkandaki kişiler arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Mamak'a bağlı Hüseyingazi semtinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle araç içinde bulunan grup ile dükkanda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle araçtan inen şahıslar dükkana yöneldi. Taraflar arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga büyümeden kontrol altına alınırken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı. - ANKARA