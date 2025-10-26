Kayıp olarak aranan ve parkta kriz geçirerek hayatını kaybeden Hiranur'un son anlarını görgü tanığı anlattı

Ankara'da kayıp olarak aranan ve kullandıkları alkollü içkiden dolayı zehirlendiği iddia edilen 18 yaşından küçük Hiranur K. hayatını kaybederken, entübe edilen E.K.E.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. O anları ise görgü tanığı anlattı.

İddiaya göre, ailelerinin bir süredir haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki E.K.E.A. ile 14 yaşındaki arkadaşı Hiranur K., dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını söyledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildiği, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kız çocuklarından Hiranur K.'nin ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenilmişti. Olayın gerçekleştiği sırada Çankaya'daki parkta bulunan Muhammed Buzlu ise kızların şahsi telefonunu kullanmaları için rica ettiklerini ve o anları anlattı.

"Yukarıda birkaç şeyler içiyorlardı"

Parkın yakınında bir iş yerinde çalıştığını belirten Muhammed Buzlu, "Biz buraya arkadaşlarımla gelmiştik, oturuyorduk. 2 tane kız çocuğu, 14-15 yaşlarında. İlk önce biri geldi, siyah saçlı kız geldi. Çakmak istedi, bende olmadığını söyledim. Sonra yukarıya doğru çıktılar. Bir dakika sonra tekrardan geldiler. Benden telefonumu istedi. Dakikasının olmadığını, ailesine haber vereceğini söyledi. Ben de tamam olur kardeşim dedim. İlk önce aradılar, o aranan kişi açmadı telefonu. Sonra mesaj yazdılar. Yer, konum belirttiler burada. Ondan sonra dedim ki, özel bir şey varsa mesajları silin. Öyle verin bana telefonu. Telefonu verdiler, sonra yukarıya çıktılar. Yukarıda birkaç şeyler içiyorlardı. Sonra akşam da haberlerini aldık. Sigara tarzında bir şey görmedim ama sıvıydı. Yanlarında da kıyafet gibi bir poşet vardı. İçinde kıyafetleri vardı. Şüphelendim ama bir şey diyemedim. Belki ailesi gelecekti. Keşke o an aklıma gelseydi de yardımcı olsaydım. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Sabah durumu öğrendiğini belirten Buzlu, telefonundan arayan kişinin numarasının kayıtlı olduğunu ve polisi arayıp durumu aktardığını ifade etti.

Bilinci kapalı şekilde entübe edilen E.K.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ANKARA