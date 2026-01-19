Haberler

AVM'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 kişi yakalandı

Güncelleme:
Etimesgut'ta bir alışveriş merkezinin yemekhane katında ortaya çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, olaya karışan 3 suça sürüklenen çocuk kısa sürede yakalandı. Olayın, kız arkadaş meselesi yüzünden çıktığı belirlendi.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay dün saat 18.15 sıralarında Etimesgut ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki grup arasında kız arkadaş meselesi nedeniyle tartışma çıktığını belirledi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.E.B. isimli şahsın darp edildiği ve kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, M.E.B.'yi kesici aletle yaraladığı belirlenen D.Ç. ile kavgaya karıştığı tespit edilen M.U. ve Ö.F.D. isimli 3 suça sürüklenen çocuğu kısa sürede yakaladı. Olayda kullanılan bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 18 yaş altındaki 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

