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Ankara'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 23 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarına yönelik Ankara merkezli 7 ilçede düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. 32 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarına yönelik Ankara merkezli 7 ilçede düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar sonucunda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 11 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmesi, şüphelilerin gözaltına alınması ve ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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