Ankara'da 68 ve 43 yıl hapis cezasıyla aranan siber dolandırıcılar yakalandı

Ankara'da siber suçlardan haklarında 68 yıl ve 43 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, Polis Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince siber suçlardan aranan şahısların yakalanması için özel ekip kuruldu. Çalışmalarda hakkında 48 ayrı arama kaydı ve 68 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.A. ile 22 ayrı aranma kaydı ile 43 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan K.Ç.K.'nin ikametleri tespit edildi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerlerde polis baskını olması ihtimaline karşı kaçma düzeneği oluşturdukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı