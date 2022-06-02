Başkent'in göbeğinde yaşandı! 6 başıboş köpek, küçük çocuğa saldırdı - Haberler

Başkent'in göbeğinde yaşandı! 6 başıboş köpek, küçük çocuğa saldırdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek çocuğa saldırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Görüntülerde, köpeklerin çocuğu ısırarak yere düşürme ve kovalama anları yer aldı.
Ankara'nın Serhat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
O ANLAR ANBEAN KAMERADA
O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa