Başkent'in göbeğinde yaşandı! 6 başıboş köpek, küçük çocuğa saldırdı - Haberler

Ankara'nın Serhat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa