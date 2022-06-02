Başkent'in göbeğinde yaşandı! 6 başıboş köpek, küçük çocuğa saldırdı - Haberler

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Başkent'in göbeğinde yaşandı! 6 başıboş köpek, küçük çocuğa saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek çocuğa saldırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Görüntülerde, köpeklerin çocuğu ısırarak yere düşürme ve kovalama anları yer aldı.

Ankara'nın Serhat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Hakan Aksa:

şimdi o çocuğun babası ne yapsın. belediyeyi arıyorsun kanun var toplayamayız diyorlar. adam zehirlese adama para cezası çıkıyor. adam ne yapsın.

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Muhasebeci Yılmaz:

Aynı olayı yaşadım, belediyeler toplamak istiyor fakat küpeli diye kanun md nedeniyle alamıyoruz diyorlar. Aşılayıp sokağa salıyorlar. Bu nasıl kanun !!!!!!!

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erman genç :

Belediyeler iyi seyretsin bu görüntüleri 3-5 sene sonra toplamaya başlarlar köpekleri

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