Ankara'da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
Keçiören ilçesindeki bir apartmanın en alt katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda kimse etkilenmezken, daire kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4 katlı binada yangın çıktı.
Yangın, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın en alt katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kimsenin etkilenmediği yangının ardından daire kullanılamaz hale geldi.
Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
