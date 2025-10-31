Ankara'da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4 katlı binada yangın çıktı.

Yangın, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın en alt katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kimsenin etkilenmediği yangının ardından daire kullanılamaz hale geldi.

Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA