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Ankara'da 3 yaşındaki kızını rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi

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Ankara Etimesgut'ta 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan baba, özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirildi. Çocuk kurtarıldı, baba hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi.

Olay, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022'inci Cadde'de bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir baba henüz bilinmeyen bir nedenle 3 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla rehin aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler bir süre ikna çalışması gerçekleştirdi. İkna olmayan şahıs özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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