Ankara'da 26 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakini Mehmet Enver Öner'in yakını Ali Türkaslan, dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması sonucu bina içerisinde yoğun duman oluştuğunu iddia etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenenler ise olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Apartmanın 20'nci katında ikamet eden ve yoğun dumandan etkilenen Mehmet Enver Öner, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Öner'in yakını Ali Türkaslan, yangını duyduğu esnada binaya gittiğini ve dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması sonucu bina içerisinde yoğun duman oluştuğunu iddia etti.

"İtfaiye, polis ekipleri çalışıyorlardı ama çok yoğun duman vardı"

Türkaslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın içerisine girdiğinde elektrik panolarının erimiş olduğunu gördüğünü dile getirerek, "İtfaiye, polis ekipleri çalışıyorlardı ama çok yoğun duman vardı. Kat önlerinde insanların olduğunu söylediler. Biz bir itfaiye eri ile iletişime geçtik. Arkadaş sağ olsun, abimle görüştü. Onun neticesinde bir itfaiye personeli ile beraber aşağıya indi. İndiğinde çok fazla dumana maruz kalmıştı. Ben, kendim gördüm. Orada bir bebek vefat etmişti. Daha sonra haber aldık, annesi de vefat etmiş. Yakınları yoğun bakımda şu anda, durumlarının kritik olduğunu duydum" ifade etti.

"Jet fanlarının çalışmaması bu yoğun dumana sebebiyet vermiş"

Yangında ihmal silsilesi olduğunu iddia eden Türkaslan, "Bu dumanı tahliye etmesi gereken jet fanlarının çalışmaması bu yoğun dumana sebebiyet vermiş. Duman yükselmiş, bütün katları sarmış. Dairelerin içine menfezlerden, şaft boşluklarından girmiş. Yangın merdiveni olduğunu biliyorum. Hatta kendim de üçüncü kata kadar çıktım. Yangın merdivenleri vardı ama orada herhangi bir insanın oradan çıkma şansın yok. Dumanın tahliye edilmesi lazım. Yapıda projesine aykırılık var mıydı onu bilmiyorum, çalışması gereken şeylerin çalışmadığını yangınla beraber gördük. Bilirkişi nasıl açıklar ama ben de 20 yıldır inşaat sektörünün içerisindeyim hoş bir durum değil, insanlar öldü. Bir sürü insan evinden oldu" diye konuştu.

Öte yandan, Türkaslan, yakını Öner'in sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi. - ANKARA