Ankara'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Ankara'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Başından Vurulmuş Halde Bulundu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre olayın kazara ya da intihar olduğu düşünülüyor. Aile fertlerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ankara'da 14 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

ANKARA - Ankara'da 14 yaşındaki kız çocuğu evinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazara ya da intihar olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 14 yaşindaki kız çocuğu S.Y., evinde bulunan ruhsatsız silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Durumu fark eden aile fertlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Vefat eden çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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