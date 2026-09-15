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Ankara’da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ankara’da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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FETÖ kapsamında ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs yakalandı.

FETÖ kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Eylül tarihinde operasyon düzenlendi.

Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan şahıs, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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