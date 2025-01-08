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Ankara'da okuldan dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda

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Haymana ilçesinde, okuldan yurda dönen 13 yaşındaki Hayrettin Güngör, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baba Ümit Güngör, bu tür olayların önlenmesi için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde okuldan yurda dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Oğlunun kafatasından, omuzundan ve kollarından yaralandığını belirten baba Ümit Güngör, "Artık birilerinin bunlara 'dur' demesi lazım" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Haymana ilçesinde Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hayrettin Güngör (13), dün okuldan yurda döndüğü esnada boş arazide bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan Güngör, baş, boyun ve omuz bölgesi dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
"Artık birilerinin bunlara 'dur' demesi lazım"
Köpeklerin saldırısına uğrayan Güngör'ün babası Ümit Güngör, İHA muhabirine yaptığı açıklamada köyde oturduğu esnada oğlunun saldırıya uğradığı haberini aldığını belirterek, "5-10 köpeğin saldırısına uğramış. Artık birilerinin bunlara 'dur' demesi lazım. Hayvan değeri insanların da önüne geçmiş. Benim gibi insanların, evlat babalarının canı yanmasın. Benim canım yandı, başkasının da canı yanmasın. Bunlara artık bir çözüm bulunsun" dedi.
Oğlunun yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu dile getiren Güngör, oğlunun kafatasından, omuzundan ve kollarından yaralandığını ve bilincinin yerinde olduğunu söyledi. - ANKARA

Ankara'da okuldan dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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