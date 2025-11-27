Haberler

Ankara'da 120 İşçi Yedikleri Yemekten Rahatsızlandı

Güncelleme:
Sincan ilçesinde inşaatta çalışan 120 işçi, bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası karın ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 120 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. İşçiler karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler, daha sonra çevre hastanelere sevk edildi. Acil servis polikliniğine kaldırılan işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
