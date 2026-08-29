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Eski Bakan Şahin, Kuriş soruşturmasında ifade verecek

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Ankara Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, adına kayıtlı aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanılması nedeniyle ifadesine başvurulacağı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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