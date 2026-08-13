Ankara'da mali suç örgütüne büyük operasyon: 49 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı