Ankara'da mali suç örgütüne büyük operasyon: 49 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik başlattığı geniş kapsamlı mali suç operasyonunda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı