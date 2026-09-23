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Ankara Çubuk'ta park halindeki otomobilde 2 kişi ölü bulundu

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Ankara Çubuk'ta park halindeki otomobilde 2 kişi ölü bulundu
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Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halindeki araçta 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin kontrolünde araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı araçta bulunan 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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