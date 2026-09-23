Ankara Çubuk'ta park halindeki otomobilde 2 kişi ölü bulundu

Ankara Çubuk'ta park halindeki otomobilde 2 kişi ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+24 sitede yayında
Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halindeki araçta 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin kontrolünde araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı araçta bulunan 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı