Ankara Çubuk'ta İki Evde Yangın Çıktı

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Çubuk ilçesinde iki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ankara Çubuk'ta iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çubuk ilçesi Yakuphasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahalledeki iki evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince evlerdeki yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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