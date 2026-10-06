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Ankara Çubuk'ta ev baskını iddiası, araçlar kurşunlandı iddiası, gözaltılar var

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Ankara Çubuk'ta ev baskını iddiası, araçlar kurşunlandı iddiası, gözaltılar var
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Ankara Çubuk Esenboğa Mahallesi'nde dün akşam kalabalık bir grubun husumetli olduğu kişinin evini silahla bastığı iddia edildi. Kavgada ev ve araçların kurşunlandığı öne sürülürken can kaybı yaşanmadı, hasar oluştu; gözaltılar var ve inceleme sürüyor.

Ankara'da kalabalık bir grubun husumetli olduğu kişinin evini silahla bastığı iddia edildi. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, kalabalık bir grubun daha önce husumet yaşadığı bir kişinin evini bastığı iddia edildi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine çıkan kavgada evlerin ve araçların kurşunlandığı öne sürüldü. Kavga ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince kavga sonlandırılırdı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken bazı evlerde ve araçlarda hasar oluştu.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve gözaltına alınan şüphelilerin olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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