Ankara Beypazarı'nda Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kaza Yaptı

Ankara Beypazarı'nda Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kaza Yaptı
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Beypazarı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarptı ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Olay, Beypazarı Yolu Güneyce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Refüjden savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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