Ankara Başsavcılığı'ndan Sumud Filosu'na Yönelik Saldırıya Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı. - ANKARA