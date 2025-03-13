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Ankara-Bala Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara-Bala Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ankara-Bala karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, diğer sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ankara- Bala karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Bala karayolunda E.D. idaresindeki otomobil, yol kenarında duran E.Ç.'nin aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, E.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ç.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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