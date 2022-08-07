Ankara 3. sayfa haberi... Ankara'da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti - Haberler

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Ankara 3. sayfa haberi... Ankara'da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti

Ankara 3. sayfa haberi... Ankara'da davullu zurnalı yolculuk gülümsetti

Edinilen Ankara haberine göre Ankara'da dolmuş içerisinde bulunan davulcu ve zurnacının şovu yolculara keyifli anlar yaşattı.

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Ankara'da dolmuş içerisinde bulunan davulcu ve zurnacının şovu yolculara keyifli anlar yaşattı.

Ankara'da Keçiören, Demet ve Ostim hattında yolcu taşıyan bir dolmuşa binen davul ve zurnacı ekibi yolculara keyifli anlar yaşattı. Yolculuk esnasında tokmağını davula vuran davulcuya zurnacı karşılık verdi. Dolmuş içerisinde davulcu ve zurnacının çaldığı Ankara oyun havası yolculuk yapan vatandaşları gülümsetti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Ankara 3. Sayfa Haberler

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