Ankara yerel haberleri: Ankara'da aşırı yük taşıyan otomobil trafiği tehlikeye attı

Ankara'da aşırı yük taşıyan otomobil trafiği tehlikeye attı

ANKARA - Ankara-Çubuk Yolu'nda otomobiline aşırı yük yükleyen sürücüyü görenler hayrete düştü.

Ankara Çubuk Yolu'nda kaydedilen görüntülerde bir sürücü, otomobilinin bagajına ve üzerine kilolarca yük yüklemiş şekilde ilerledi. Trafik kurallarını ihlal edip standardın üzerinde yük taşırken, hem kendi canını hem de diğer vatandaşların hayatlarını riske atan otomobil sürücüsü, görenlerin şaşkın bakışlarıyla yoluna devam etti.