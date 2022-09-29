Semra Güzel'e 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, Semra Güzel'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa