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Semra Güzel'e 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

3. Sayfa Haberleri

Semra Güzel'e 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, Semra Güzel'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(İHA)9-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Ankara Başsavcılığı Semra Güzel Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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