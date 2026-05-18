Ankara'da AVM'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Ankara Yenimahalle'deki Ankamall AVM'nin yemek katında 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırgan yakalanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'de yer alan 'Ankamall' isimli AVM'nin yemek katında 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan yakalanırken, olaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı. Yaralıların ise hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı