İncirlik soruşturması kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı

Güncelleme:
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA Haber Ajansı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker'i Ankara'da gözaltına aldı.

ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika boyunca canlı yayın yapıp üssün görüntülerini paylaşmıştı. Konuya ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatmıştı. Konuya dair Adana'da üç şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararının ardından Şeker, gece saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. - ANKARA

