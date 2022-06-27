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Anjiyo olmayı kabul etmedi, aynı gün koyunlarının başında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Anjiyo olmayı kabul etmedi, aynı gün koyunlarının başında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaş, koyun otlattığı tarlada ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaş, koyun otlattığı tarlada ölü bulundu. Vatandaşın kalp rahatsızlığı nedeniyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırıldığı, tedaviyi kabul etmediği öğrenildi.

Seydiler Mahallesi'nde yaşayan ve otelde çalıştığı bildirilen Mümün Ali Özdemir (56), oteldeki işinden geldikten sonra Adalar mevkiinde koyunlarını otlatmaya gitti. Havanın kararmasının ardından koyunlar eve dönmesine rağmen Mümün Ali Özdemir eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Yakınları, Özdemir'in cansız bedenini koyun otlattığı tarlada buldu.

Tedaviyi kabul etmemiş

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Olay Yeri İnceleme ekibi ve Adli Tabip geldi. Mümün Ali Özdemir'in kalp rahatsızlığının olduğu, öğleden sonra çalıştığı otelde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırıldığı, yapılan tahlil ve çekilen EKG sonrası acilen anjiyo olması istenirken bunu kabul etmeyerek hastaneden ayrıldığı belirlendi. İncelemelerini tamamlayan adli tabip ve jandarma ekipleri, şahsın cenazesini yakınlarına teslim etti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Özdemir Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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