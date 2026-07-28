Afyonkarahisar'da anız yangını trafiği aksattı

Afyonkarahisar'da çıkan anız yangınında dumandan dolayı trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Olay, Emirdağ ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, OSB yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın yola sirayet etmesi nedeniyle bölgedeki araç trafiğinde kısa süreli aksamalar meydana geldi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın OSB'deki tesislere ve çevredeki ekili alanlara sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı