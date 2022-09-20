Anız yangını korkuttu 3. Sayfa Haberleri Erzincan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu. Erzincan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu. Erzincan merkez Yalnızbağ Köyaltı mevkiinde meydana gelen yangında, arazide bulunan kuru otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayılmaya başlarken iki itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri yangın mahallinden ayrılırken tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yalnızbağ Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Anız yangını korkuttu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.