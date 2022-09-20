Anız yangını korkuttu
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Erzincan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu.
Erzincan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu.
Erzincan merkez Yalnızbağ Köyaltı mevkiinde meydana gelen yangında, arazide bulunan kuru otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayılmaya başlarken iki itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri yangın mahallinden ayrılırken tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa