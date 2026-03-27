Hafif ticari araç şarampole girdi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için ani manevra yapılan hafif ticari aracın şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Osman E., idaresindeki 46 AGP 791 plakalı hafif ticari aracın önüne aniden başıboş bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak isteyen sürücünün ani manevrası sonucu araç kontrolden çıkarak şarampole girdi. Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 15. kilometrede meydana gelen kazada sürücü Osman E., ile araçta bulunan Funda E., Belis Sare E, ve Edis Börü E., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

