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Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten 13 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten 13 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı
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Sivas’ta ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas'ta 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kangal İlçe Emniyet Müdürlü ekiplerince geçtiğimiz gün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.D. yakalandı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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