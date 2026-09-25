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Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında kendini vuran kişi öldü

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Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında kendini vuran kişi öldü
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Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin seyyanen zam talebiyle eylem yaptığı sırada bir kişi silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan kişi Gazi Hastanesine kaldırıldı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde eylem yapan emekliklerin açıklama yapmaya hazırlandığı sırada silahla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Çankaya'da Anayasa Mahkemesi binasının karşısındaki parkta emeklilerin seyyanen zam talebiyle yaptığı eylem sırasında emekli polis A.Ş. (60), beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Hastanesine sevk edildi. Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, şahıs hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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