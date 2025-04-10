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Anamur'daki Yol Verme Tartışmasında İki Polis Hakkında İşlem Başlatıldı

Anamur'daki Yol Verme Tartışmasında İki Polis Hakkında İşlem Başlatıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Mersin'in Anamur ilçesinde bir yol verme tartışmasına karışan iki polis memurunun belirlendiğini ve bu kişiler hakkında idari ve adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mersin'in Anamur ilçesinde 1 Nisan'da meydana gelen yol verme tartışmasına karışanlardan ikisinin polis olduğunun tespit edildiğini ve haklarında idari ve adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili EGM'den yapılan açıklamada, "Medyada yer alan ve 01.04.2025 Salı günü Mersin Anamur'da D-400 karayolunda, otobüs şoförü F.E. ile A.H.A., S.D.A., Ş.S. ve Y.M. isimli şahıslar arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonucu taraflar birbirini şikayet etmiş; Olaya karışan A.H.A. ve S.D.A.'nın Polis Memuru olduğu tespit edilmiştir. Polisler hakkında idari ve adli işlem başlatılmış, Emniyet Genel Müdürlüğümüzce konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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