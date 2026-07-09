Anamur'da uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli S.U. belirlenerek yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 825 gramdan fazla esrar ile 10 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapmak suçundan ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı