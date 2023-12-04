Üye Girişi
Haberler

Anadolujet Uçağında Alkollü Adam Karısına Şiddet Uyguladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Anadolujet'in Ankara-Köln seferini yapan uçakta alkollü bir adam karısına şiddet uyguladı. Uçaktan indirilen adam ise yer hizmetlerinde görev alan personel ile kavga ederken o anlar kameralara yansıdı.

Anadolujet'in Ankara-Köln seferini yapan uçakta alkollü bir adam karısına şiddet uyguladı. Uçaktan indirilen adam ise yer hizmetlerinde görev alan personel ile kavga ederken o anlar kameralara yansıdı.

HavaSosyalMedya hesabında yer alan görüntülere göre, olay, Esenboğa Havalimanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, TK7760 numaralı Ankara- Köln uçuşunu gerçekleştirecek olan Anadolujet firmasına ait uçakta Alman karı koca henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Alman adam karısına uçakta şiddet uygulamaya başladı. Uçakta bulunan kabin ekibi ve yer hizmetleri personeli müdahale ederek adamı uçaktan indirdi. Uçaktan indirilen adam TGS firması personeline saldırdı. Duruma sinirlenen personel ise Alman yolcuya karşılık vererek saldırdı. Kavgayı gören kadın ise uçaktan inerek kavgayı ayırmaya çalışırken adam ise gözaltına alındı. Alman adamın ise boksörlük deneyiminin olduğu öğrenildi. Uçak ise 30 dakika gecikme ile kalkışını gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

AnadoluJET Ankara kavga Ulaşım Güvenlik Havacılık Şiddet 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title