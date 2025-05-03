Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
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Sakarya'da lastiği patlayan tırın bariyerlere çarpması sonucu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Otoyolda lastiği patlayan tır bariyerlere çarptı: Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde lastiğinin patlaması neticesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan tır makasladı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan D.A. idaresindeki 41 AGN 054 plakalı tır, sol ön lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak makaslayan tır, bölgede bir süre trafiği aksattı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza sebebi ile Ankara istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin, tırı emniyet şeridine çekmesi ile birlikte bölgede trafik kontrollü şekilde sağlandı. Bir süre aksayan trafik, yolun temizlenmesi ile birlikte normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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