Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Sürücü Sağ Kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Sürücü Sağ Kurtuldu
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Sakarya'da Anadolu Otoyolu Akyazı gişeleri bağlantı yolunda devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu Akyazı gişeleri bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Akyazı gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. kontrolündeki 41 AVE 972 plakalı plastik hammadde yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıktı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan bağlantı yolu, tırın vinç yardımı ile kaldırılması ile tekrar açıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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