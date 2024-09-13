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Anadolu Adalet Sarayı'nda zılgıt kavgası

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İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda "kasten öldürme" suçuyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın yakınları ile zılgıt çekerek kutlama yapan müştekiler arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de 27 Nisan 2023 tarihinde Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan'ı çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti. Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan tartıştığı esnada oğlu Ç. Kalkan'nın babasını geri çekmesiyle Serkan Sülüktekin'nin elindeki bıçak Gernas Kalkan'a (28) saplandı. Gernas Kalkan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşinin erkek kardeşi Gernas Kalkan'ın 28 Nisan 2023'te bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla sanık Serkan Sülüktekin'in yargılandığı dava karara bağlandı. 'Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında 'Kasten Öldürme' suçuyla yargılanan sanık Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

MAHKEME KARARINI ZILGIT ÇEKEREK KUTLADILAR

İddiaya göre, mahkeme kararını müşteki tarafı zılgıt çekerek kutladı. Sanık tarafı ise müştekilere saldırdı. Adliye güvenliği ve polis ekipleri olaya müdahale etti. Kavga güçlükle yatıştırıldı. Kavgaya karışan taraflar ise birbirinden şikayetçi olmadı. Tarafların birbirine saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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