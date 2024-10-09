Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanadı. Program geçişi sırasında Esra Erol ile başlıkları değerlendiren Öğretir burnunun kanadığını fark edemezken ekranlara yansıyan ilginç olayın ardından yayın sonlandırıldı.
Bu akşam Türk televizyon tarihine geçecek ilginçlikte bir olay yaşandı. ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanadı.
HER ŞEY BİR ANDA OLDU
Esra Erol'dan ekranı devralmadan günün başlıkları konusunda değerlendirmelerde bulunan Öğretir konuşurken burnu bir anda kanamaya başladı.
HEMEN YAYINDAN ALINDI
Öğretir burnunun kanadığını ilk anda fark edemezken Erol'un "Aa burnun mu kanıyor?" tepkisinin ardından Öğretir yayından alındı.