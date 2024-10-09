Üye Girişi
Haberler

Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanadı. Program geçişi sırasında Esra Erol ile başlıkları değerlendiren Öğretir burnunun kanadığını fark edemezken ekranlara yansıyan ilginç olayın ardından yayın sonlandırıldı.

Bu akşam Türk televizyon tarihine geçecek ilginçlikte bir olay yaşandı. ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanadı.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Esra Erol'dan ekranı devralmadan günün başlıkları konusunda değerlendirmelerde bulunan Öğretir konuşurken burnu bir anda kanamaya başladı.

HEMEN YAYINDAN ALINDI

Öğretir burnunun kanadığını ilk anda fark edemezken Erol'un "Aa burnun mu kanıyor?" tepkisinin ardından Öğretir yayından alındı.

Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Cem Öğretir Televizyon Esra Erol 3-sayfa Magazin Atv

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler

 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt

Domuz eti iddiaları sonrası bakanlıktan beklenen açıklama geldi

 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka
Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

Çevredekiler fark etmese Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresunspor Viranşehir kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Giresunspor Viranşehir özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Artvin Hopaspor Tokat Belediye Plevne Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Artvin Hopaspor Tokat Belediye Plevne Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi Kemerkent Bulvarspor Muş CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kemerkent Bulvarspor Muş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 SY Düzcespor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bornova 1877 SY Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Kırşehir FSK Anadolu Üniversitesi CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Anadolu Üniversitesi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Belediye Kütahyaspor Silifke Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? 23 Elazığ FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig 23 Elazığ FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kahramanmaraş Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor kaç kaç? Kuşadasıspor Karşıyaka CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kuşadasıspor Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Köfteci Yusuf domuz eti hangi şubede çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.