Üye Girişi
Haberler

Amsterdam'da Filistin'e Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

Amsterdam'da Filistin'e Destek Gösterisine Polis Müdahalesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde, Filistin'e destek için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti ve 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Protestocular, İsrailli taraftarlar tarafından başlatılan şiddet olaylarını protesto etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulunan polis, 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda'da 7 Kasım'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarının ardından Filistin destekçileri, Dam Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericiler, İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarları tarafından başlatılan olayların Filistinlilerin üzerine yıkılmasını ve çıkan olayların "antisemitizm" olarak yansıtılmasını protesto etti. Göstericiler, sık sık "Özgür Filistin" ve "Amsterdam soykırıma hayır diyor" sloganları attı. Yürüyüş ve gösteri yasağının devam ettiği sırada yapılan protestoya polis sert müdahalede bulundu. Polis, 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Çıkan olaylarda yaralanan 1 gösterici ambulansla hastaneye sevk edildi. Gözaltına alınan göstericiler, daha sonra otobüslerle şehir dışına çıkarılarak serbest bırakıldı.

Protesto organizatörleri, "Antisemitizm suçlamasının Filistin direnişini bastırmak için silah olarak kullanılmasına izin vermeyi reddediyoruz" dedi. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Çankaya" çıkışı

 Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"
Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması

En yakınındaki isim, özel görüntülerle tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Başakşehir maçından kareler! Beşiktaş-Başakşehir maçından unutulmaz anlar… Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar… Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti ve FB-Sivasspor maçı kaç kaç? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Başakşehir maç özeti ve maç kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir CANLI izle! KIZILCIK ŞERBETİ 76. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 76. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? MASTERCHEF SONSUZLUK YEMEĞİ TARİFİ! Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, sonsuzluk yemeği malzemeleri neler? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 10 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Başakşehir Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe-Sivasspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.