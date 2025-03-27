Amsterdam'da Bıçaklı Saldırı: En Az 5 Yaralı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırgan gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat'ta bıçaklı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Polis, saldırganı gözaltına aldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. - AMSTERDAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa