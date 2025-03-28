Amsterdam'da Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı, Saldırgan Sivilin Yardımıyla Yakalandı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Saldırgan, bir sivilin yardımıyla yakalandı. Yaralılardan üçünün durumu ağır.
Amsterdam'da düzenlenen ve en az 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıda, saldırganın bir sivilin yardımıyla yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polisin saldırganı olay sırasında bölgede bulunan bir sivilin yardımıyla gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Hollanda medyasında yer alan haberlere göre bir çevre sakini, Dam Meydanı'nda 5 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yere indirerek etkisiz hale getirdi. Çevre sakini, kaosa rağmen polis gelene kadar saldırganı kontrol altında tutmayı başardı. - AMSTERDAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa