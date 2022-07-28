Amerika'dan gelen doktora öğrencisi Ataşehir'de darp edilip bıçaklandı

İSTANBUL Amerika'da doktora eğitimi alan Türk öğrenci, Ataşehir'de kaza yapacağı gerekçesiyle korna çaldığı araç sürücüsü tarafından önce darp edildi sonra bıçaklandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Ataşehir Vedat Günyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Amerika'da doktora eğitimi alan Fahri Yıldız isimli genç, tatil için ailesinin yanına Türkiye'ye geldi. Yıldız, aracıyla Ataşehir'de seyir halinde olduğu sırada bir başka araç sürücüsüne kazayı önlemek amacıyla korna çaldı. Aracıyla olay yerinden uzaklaşan Fahri Yıldız, cadde üzerine geldiği esnada tartışma yaşadığı sürücü tarafından aracının önü kesildi. Araçtan inen saldırgan şahıs, Yıldız'ı önce darp etti ardından bıçakladı. Yaşanan olay sonrası şüpheli şahıs yanındaki bir başka kişiyle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşan olay sonrası hastaneye kaldırılan Yıldız tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Aracımın kapısını açarak bacağımdan bıçakladılar"

Yaşanan olay sonrası konuşan mağdur Fahri Yıldız, "Amerika'da yazılım alanında doktora öğrencisiyim. Yaz tatilinde ailemin yanına Türkiye'ye geldim. Ataşehir'de aracımla birlikte eve doğru yönelmiştim. O esnada yanımdan hızla geçen aracı kaza yapmaması için kornayla uyardım. Orada bir kaza yaşanmadı ben de yoluma devam ettim. Aracın beni takip etmeye başladığını gördüm. Biraz ileride de beni sıkıştırarak aracıyla önümü kesti. Araçtan inen iki kişi bir anda saldırmaya başladı. Aracımın kapısını açarak bacağımdan bıçakladılar. Sonra da hızla olay yerinden uzaklaştılar. Çevredeki vatandaşlar beni hastaneye kaldırdı. Bıçak 2 santim daha derine inmiş olsaydı felç kalabilirdim" dedi.