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Amerika'da bir aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu

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26 Haziran'da Colorado Springs'deki bir evde, evcil bir köpeğin ocağı yakması sonucu yangın çıktı. Yangının ardından evdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ve itfaiye ekipleri, yangının sebebinin köpeğin ocağı yakması olduğunu tespit etti. Ev sahiplerinden biri yangını kendi başına söndürmeyi başardı ve daha büyük bir felaket önlenmiş oldu.

26 Haziran'da çekilen görüntülerde, köpeğin ocağın düğmesini sakin bir şekilde çevirip ateşi yaktığı ve ardından alevlerin hızla yayıldığı görülüyor. Bu olayın başlangıcı, mutfakta sıradan bir an gibi görünse de, kısa sürede mutfak dolaplarının alev aldığı ve arka planda duman alarmının çaldığı anlaşılıyor.

ÖLEN VE YARALANAN OLMADI

Colorado Springs İtfaiyesi, bir HomePod cihazının 'yüksek ısı' uyarısı göndermesinin ardından hızla olay yerine çağrıldı ve bu şaşırtıcı görüntüleri yayımladı. Neyse ki, ev sahiplerinden biri yangını kendi başına söndürmeyi başardı, böylece daha büyük bir felaket önlenmiş oldu.

USAToday'in haberine göre, olay sırasında bir adam duman inhalasyonu nedeniyle tedavi edildi. Ancak, hem köpek hem de diğer aile üyeleri için başka yaralanma bildirilmedi. Buna rağmen, meydana gelen hasar nedeniyle aile evlerinden taşınmak zorunda kaldı, bu da yangının ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor.

YAPILAN İNCELEMEDE YANGINI KÖPEĞİN ÇIKARDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yangının ardından evdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ve itfaiye ekipleri, yangının sebebinin köpeğin ocağı yakması olduğunu tespit etti. Bu olay, evcil hayvanların bazen beklenmedik ve potansiyel olarak tehlikeli durumlara neden olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Aile, köpeğin neden olduğu bu kazanın şokunu atlatmaya çalışırken, aynı zamanda evcil hayvan güvenliği konusunda daha dikkatli olmanın önemini de vurgulamış oldu.

Amerika'da bir aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu

Amerika'da bir aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Colorado İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

teknonojik yenilik adı altında kolayca bir düğmeye basarak yanan ocak çok tehlikelidir resimde ilaveten yanıp alev alacak ambalajların ocağın üstünde yakınında bırakıldığı görülüyor bunlar harici size bir tavsiyede bulunayım uzun yıllar önce tüp kullanan bir müşterimin evinde yangın çıktı sigortadan yararlansın diye yardımcı olmak için gittiğimde itfaye rapor tutmuş rapora yangının ocağın hemen yanındaki perdeyi tutuşturmasıyla çıktığını yazmıştı sizinde ocağın yanında perde varsa dikkat edin

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